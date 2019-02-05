FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı,Konya merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

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