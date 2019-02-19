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FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 6’sı muvazzaf asker olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 13:20
FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 6’sı muvazzaf asker olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.


Malatya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Malatya, Ankara, Antalya ve Balıkesir’de 6’sı muvazzaf olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 ihraç Üst teğmenin yurt dışında olduğu ve 1 ihraç Üst teğmenin ise firar olarak arandığı belirtildi.


Öte yandan KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon da ise 1 muvazzaf subay ile bylock kullanıcı 2 ihraç kamu personeli de yakalanarak haklarında soruşturmanın açıldığı illere sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:20
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