FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.

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