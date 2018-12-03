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FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanması"na operasyon

Manisa merkezli operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanması"na operasyon

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise ihraç edilmiş 16 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa, İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
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