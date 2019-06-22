0553 313 94 23

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına 13 tutuklama

İzmir merkezli 30 ilde yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:44
FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına 13 tutuklama

İzmir merkezli 30 ilde yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13’ü tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 18 Haziran’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 9’u muvazzaf asker 13 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.


Yakalama kararı çıkarılan zanlılardan ihraç edilen 3 astsubayın firari olduğu, bir üsteğmen ile 2 astsubayın ise yurt dışı görevinde olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü
    1. Kendi ağırlığının 850 katını..
    2. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    3. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    4. Makine halısı üretiminin merkezi..
    5. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    6. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    7. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    8. İngiltere'den İran'a ziyaret
    9. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    10. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    11. Babakale köyünün tek seramikçisi
    12. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    13. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    14. Kütahya’dan derece ile döndüler
    15. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    16. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    17. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    18. Vefat eden uzman çavuş, son..
    19. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    20. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    21. Trabzon'daki sağanak
    22. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    23. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    24. MTDF’den Mardin’in kalkınmasına destek
    25. Tarihi Çin bahçelerine turist akını
    26. Okçular Yenişehir’de buluştu
    27. "CHP, işçilerin hangi sendikaya üye..
    28. Minik öğrenciler, hayvanları ziyaret..
    29. Türkiye’de Gezi, Mısır’da Temerrüt!..
    30. Mersin’de parklar renkleniyor
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!