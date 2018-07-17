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FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!

Darbeci FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu muvazzaf asker 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:45
FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

26 İLDE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:45
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