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FETÖ'nün TSK yapılanmasının Kahramanmaraş sorumlusu yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 16:51
FETÖ'nün TSK yapılanmasının Kahramanmaraş sorumlusu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde Kahramanmaraş sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ya da büfeden aranan askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler doğrultusunda operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK yapılanmasının sözde Kahramanmaraş sorumlusu olduğu belirlenen eski öğretmen A.K, Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

A.K'nin örgütte 6 ilden sorumlu M.E.K'ye bağlı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:51
  1. "mahrem imamlar"
  2. ankesör
  3. FETÖ
  4. TSK'daki kripto yapılanması

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