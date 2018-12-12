FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 22 şüpheli asker tutuklandı.

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12 Aralık 2018 Çarşamba 19:08
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:08
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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