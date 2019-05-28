FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32’si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüp FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32’si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32’si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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