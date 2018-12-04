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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 zanlıdan ikisi tutuklandı, 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümelerinden yararlanarak serbest bırakıldı

04 Aralık 2018 Salı 15:27
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden biri emniyetteki sorgulamasının ardından salıverilirken, 13 zanlı sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi savcılık ifadesi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden ikisi "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan zanlılardan 4'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyet mensupları, 23 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 14'ünü yakalamıştı. Yakalananlar arasında, muvazzaf askerlerin de bulunduğu belirtilmişti.



Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:27
  1. Etkin Pişmanlık
  2. FETÖ
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. operasyon
  5. TSK

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