FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72 kişi hakkında yakalama kararı verdi18 Ocak 2019 Cuma 10:05
İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Operasyon devam ediyor.
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