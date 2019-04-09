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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli operasyon

Aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlıların yakalanması için 16 ilde operasyon başlatıldı

09 Nisan 2019 Salı 10:07
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli operasyon

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara ve Adana'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:07
  1. ankesör soruşturması
  2. FETÖ
  3. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması
  4. Gaziantep
  5. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı

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