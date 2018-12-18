FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.

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18 Aralık 2018 Salı 09:02
Günün Özeti
Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:02
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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