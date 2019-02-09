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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trabzon merkezli 13 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trabzon merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Giresun, Şırnak, Balıkesir, Erzurum, Osmaniye, Kütahya, Samsun, Tekirdağ ve Elazığ illerinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına ilişkin ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 1 aktif teğmen, 6 aktif astsubay, 3 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman onbaşı, 2 aktif uzman erbaş, 6 ihraç askeri öğrenci, 1 emekli astsubay ve 1 açıkta astsubay olmak üzere 21 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Tekirdağ
  4. Samsun
  5. Kütahya
  6. İstanbul
  7. Hatay
  8. Giresun
  9. Erzurum
  10. Elazığ
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. FETÖ/PDY
  14. FETÖ/PDY operasyonu
  15. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
  16. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
  17. TEM Şube Müdürlüğü
  18. Türk Silahlı Kuvvetleri

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