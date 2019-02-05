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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 10 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13'ü halen görevde 25 askerden 14'ü gözaltına alındı

05 Şubat 2019 Salı 09:43
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü halen görevde 25 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:43
  1. Şırnak
  2. Zonguldak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Konya
  7. Kırklareli
  8. Diyarbakır
  9. Ankara
  10. FETÖ
  11. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  12. operasyon
  13. TSK

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