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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı

22 Ocak 2019 Salı 10:57
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde olan 51 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen aralarında halen görevde olan 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 19 astsubay ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 51 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:57
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Aksaray
  5. Şanlıurfa
  6. Tekirdağ
  7. Kütahya
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Isparta
  12. Hatay
  13. Hakkari
  14. Gaziantep
  15. Eskişehir
  16. Elazığ
  17. Çanakkale
  18. Balıkesir
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  20. Amasya
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