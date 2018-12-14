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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 219 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Aralık 2018 Cuma 08:37
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 219 gözaltı kararı

15 Temmuz'da 251 vatan evladının şehit olduğu hain işgal girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, operasyona FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 08:37
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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