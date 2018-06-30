FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltında
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.30 Haziran 2018 Cumartesi 10:08
9 ilde Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
YORUM YAZ