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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltında

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:08
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltında

9 ilde Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:08
  1. Muş
  2. Mardin
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
  6. Tunceli
  7. Şırnak
  8. Hakkari
  9. Kilis
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri
  11. Kırıkkale
  12. Cumhuriyet Başsavcılığı

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