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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 21 asker cezaevine gonderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15'i muvazzaf 21 asker tutuklandı

19 Ekim 2018 Cuma 20:28
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 21 asker cezaevine gonderildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15'i muvazzaf 21 asker tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya  açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi  iletişim kurduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki  işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli askerin  adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, 15'i muvazzaf, 2'si  ihraç 4'ü askeri öğrenci toplam 21 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak''  suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı tüm  şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 8  şüpheli ise firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya  açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi  iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşmıştı. Savcılık, 19'u muvazzaf,  4'ü 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi, yine 11'i  meslekten ihraç toplam 34 şüpheli asker hakkında 16 Ekim'de gözaltı kararı  vermişti, şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:28
  1. İstanbul
  2. FETÖ

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