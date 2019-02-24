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FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! 224 asker gözaltında

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edildiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224'ü yakalandı.

24 Şubat 2019 Pazar 12:15
FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! 224 asker gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik çalışmalar sonucu hakkında gözaltı kararı verilen 295 şüpheliden 224'ü yakalandı.

27'si itirafçı oldu

Bu şüphelilerden 100'ünün ifade işleminin bittiği, bunlardan 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi. Şüphelilerden ifadesi henüz alınmayan bazılarının da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimden faydalanmak istediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan ancak adreslerinde bulunamayan 71 muvazzaf askerin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

295 asker hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki gün önce 22'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 8'i de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 55 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:15
  1. İstanbul
  2. FETÖ'nün TSK yapılanması
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  4. FETÖ operasyonu
  5. FETÖ soruşturması
  6. FETÖ'cü askerler
  7. Terörle Mücadele
  8. gözaltılar var

YORUM YAZ

  • MilletMillet40 dk önce
    Sıra yök' e ne zaman gelecek.Fetö iblisinin Adalet bakanı hala görev başında. Adalet bakanımızı kast etmiyorum Fetö köpeğinin gölge adalet bakanından bahsediyorum. Bu p.ç hala görev başında .Bakınız mahkeme kararlarına
  • aliali43 dk önce
    HIRSIZ,KUMPASÇI,ŞEREFSİZ ,ALÇAK SÜLÜK FETÖCÜLER

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