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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 53 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 albay, 2 binbaşı ve 1 yüzbaşının bulunduğu 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi- Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı

19 Şubat 2019 Salı 08:42
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 53 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen aralarında 1 albay, 2 binbaşı ve 1 yüzbaşının bulunduğu 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, 19'u Jandarma Komutanlığında, 19'u Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 53 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay ve 13 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı.

Operasyon sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:42
  1. FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 53 askere gözaltı kararı

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