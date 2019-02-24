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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224'ü yakalanırken, 71 firari ise aranıyor - Şu ana kadar ifadesi alınan 100 muvazzaf şüpheli askerden 27'si itirafçı oldu

24 Şubat 2019 Pazar 11:19
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edildiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224'ü yakalanırken, 71 firariyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik çalışmalar sonucu hakkında gözaltı kararı verilen 295 şüpheliden 224'ü yakalandı.

Bu şüphelilerden 100'ünün ifade işleminin bittiği, bunlardan 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi. Şüphelilerden ifadesi henüz alınmayan bazılarının da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimden faydalanmak istediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan ancak adreslerinde bulunamayan 71 muvazzaf askerin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki gün önce 22'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 8'i de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 55 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatılmıştı.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:19
  1. FETÖ
  2. gözaltı
  3. TSK yapılanması

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