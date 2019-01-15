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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 16 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı- Gözaltına alınan 23 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Ocak 2019 Salı 01:05
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 16 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 23 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri sona erdi.

Savcılık, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli askeri, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. 20 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanırken, savcılık diğer 2 şüphelinin ise değişen delil durumunu dikkate alarak serbest bırakılmasına karar verdi. Bir şüphelinin sorgu işlemi ise sürüyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 16'sının ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Böylece, soruşturmada toplam 23 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ise halen firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespit edilmesi çalışması kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı verilmişti.



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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 01:05
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