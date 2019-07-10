FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:55
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