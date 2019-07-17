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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 muvazzaf askerden 20'si tutuklandı - Gözaltına alınan bir astsubayın babasının, kendisini tehdit eden ve zorla himmet isteyen FETÖ imamını dövdüğü öne sürüldü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 muvazzaf askerden 20'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 1'inin farklı bir soruşturmadan tutuklu bulunduğu bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Temmuz'da 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden 48'i yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20'si tutuklanırken, 6'sı hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 10'unun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

- "Babam örgüt imamını dövdü"

Operasyonda gözaltına alınan ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan Astsubay B.Ü'nün emniyetteki ifadesinde, FETÖ yapılanmasından çıkmak istediğini ancak baskı görerek "himmet" adı altında kendisinden zorla para istendiğini anlatarak, "Örgütten ayrılmak istedim, arayanların telefonlarına çıkmadım. Fakat tam adını bilmediğim, kod adı 'Emrah' olan örgüt imamı, babama gitmiş 'Oğlunu biz asker yaptık, bizden ayrılamaz.' diye tehdit etmiş ve 'Himmet vereceksiniz.' deyince de babam örgüt imamını döverek kovalamış." dediği öğrenildi.

- "FETÖ'cü olduğuna ihtimal vermediğim 2 arkadaşımla örgüt evinde karşılaştım"

Öte yandan aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan Astsubay A.İ. öğrenim gördüğü yıllarda bu örgütten ayrılmak istediğini ancak başaramadığını anlatarak "Üniversite yıllarında FETÖ'nün baskılarından bıktım. Onlardan ayrılmak istedim. Ama onlar zorla sohbet toplantılarına çağırıyorlardı. Kendi aralarında bir grup oluşturacaklarını ifade edip beni de aralarında görmek istediler. Ben o gruba girmek istemedim. Bu kez ben tek kalmıştım. Bana 'Bize iki isim ver, senin için onlarla grup kuralım.' dediler. FETÖ'cü olmadıklarından adım gibi emin olduğum 2 kişinin ismini verdim, grup oluşmasın dedim. Fakat verdiğim isimler ile FETÖ evinde karşılaşınca şaşkına döndüm. Onlar da FETÖ'cü çıktı." dediği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
  1. FETÖ
  2. İstanbul
  3. TSK

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