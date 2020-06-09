FETÖ'nün TSK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmalarında 58 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada ise hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.
Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada ise hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.