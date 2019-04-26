FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı
FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.26 Nisan 2019 Cuma 08:45
FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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