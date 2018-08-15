FETÖ'nün teröristleri endişe içinde! USB belleği yutmuş!

İstanbul merkezli 14 ilde dün düzenlenen operasyonlarla ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 terör örgütü FETÖ şüphelisinin ByLock yazışmalarından korku ve endişe çıktı.

Tamamı görevinden ihraç edilmiş, çoğunluğu polis, aralarında vergi müfettişi, yurt müdürü, mühendis ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilerin, örgütün şifreli programından yaptığı yazışmalarda, üst üste yapılan operasyonların ardından birbirlerine, 'takip altında olduklarını, telefon ve bilişim aletlerinden irtibat kurulmamasını' tembihledikleri tespit edildi. Örgüt mensuplarına yönelik olarak yapılan baskında ise bir şüphelinin USB cihazını yuttuğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik olarak sürüdürülen soruşturmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, tamamı görevden ihraç, aralarında bir emniyet amirinin de bulunduğu çoğunluğu polis 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dün sabah harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 14 ilde ve İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında vergi müfettişi, mühendis, öğretmen, diş hekimi ve polis memurlarının da bulunduğu 33 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade alma işlemleri devam ederken, aralarında bir emniyet amirinin de bulunduğu 11 firari ismin yakalanması için de polisin çalışmaları devam ediyor.

'SERKAN DA BASILMIŞ'

Yapılan soruşturmada, geçtiğimiz aylarda yakalanıp tutuklanan ByLock kullanıcısı FETÖ örgütü mensuplarının mesaj içeriklerinin çözümlemesinden ulaşılan şüphelilerin, kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda yer alan, "Serkan da basılmış, USB cihazını yutmak zorunda kalmış" ifadesinden, baskına uğrayan bir örgüt mensubunun operasyon sırasında yanında bulunan USB cihazını yuttuğu belirlenirken, başka bir yazışmada ise polisin takip ve operasyonlarından, "Vay canına demek sıkıntı büyük" şeklinde bahseden örgüt üyelerinin yaşadığı korku ve endişe gözler önüne serildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütü içi yapılanmada, 'bölge hadimi', 'talebe mesulü' ve 'ünite mesulü' olarak görev yapan örgüt mensuplarının da bulunduğu öğrenilirken, yapılan çalışmalarda örgütün faaliyet gösterdiği Mısır, Cezayir, Tunus, Türkmenistan, Afganistan, Güney Afrika, Nijerya, Gana ve Sudan'ın da aralarında bulunduğu bir çok ülkenin Türkiye temsilciliğini yapan 10 örgüt şüphelisi de tespit edildi.

İncelenen Bylock yazışmalarında, örgüt mensubu ihraç polisler tarafından sık sık uyarılıp ikaz edilen örgüt üyelerinin ilginç ifadelerine de rastlandı. Yazışmaların birinde, bir yurt müdürünün polis baskınında bilgisayarını kaçırması için teslim ettiği bulaşıkçının kocası tarafından ihbar edilmesi yer alırken, yazışmalarda polis takibine karşı dikkatli olunması ve örgüt üyeleri arsındaki iletişimde telefon ve dijital malzeme kullanılmaması ve para transferlerine dikkat edilmesi yönünde sık sık ikazların yapıldığı görüldü.

İşte o yazışmalardan bazıları...

'BULAŞIKÇININ EVİNDE BULMUŞLAR'

-Bizim Nil'i bastılar geçen

-Sorun var mı?

-Yurt müdürü bilgisayarı bulaşıkçı ablaya vermiş evinde saklasın diye.

-Direkt bulaşıkçının evine gidip bulmuşlar.

-Yapma ya...

-Kocası trolmüş, ihbar etmiş.

'FİKRET'İ TUTUKLAMIŞLAR'

-Fikret vardı ya, bölgeci, Bağcılar'da, takipteymiş tutuklamışlar.

-Yapma yav..

-İhbar etmişler, hesabında gelirinin üzerinde hareket olması. Esnaflar Fikret'in gelirinin üzeride para göndermişler.

-Bu arkadaşlar salak mı...

-Fikret konuşursa Fikri ve Nihat Bey'de sıkıntıya girer.

'BU ABİYLE İLGİLİ DİNLEME KARARI VAR'

Yazışmalarda, Kerem kod adlı bir ByLock kullanıcısının, ağındaki bir ByLock kullanıcısını, "Bu abiyle ilgili dinleme kararı var. Tel değişmesin, evden işe, işten eve dikkat edilerek yaşamaya devam" diyerek dikkatini çektiği tespit edilirken, dinleme kararına nereden ulaştığı belirlenemeyen bu şahısın diğer kullanıcıları da, "Ev, araba, dijital temizlik... GSM kullanımına dikkat. Telefonda v.b. dinlenildiğini ima edecek en ufak bir hareket olmamalı" şeklinde tembihlediği görüldü.