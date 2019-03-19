‘FETÖ’nün tayin usulü ile çalışan eski öğretmene 6 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütsel tayin ile Özbekistan ve Bosna Hersek gibi bölgelerde örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı iddia edilen 48 yaşındaki tutuksuz sanığa6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar N.K.(48) ile eşi K.K.(44) hazır bulundu.

Örgütsel tayin ile Özbekistan, Bosna Hersek, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri gibi ülke ve şehirlerde örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık N.K. “Sözleşmeli olarak, CV verip öyle öğretmenlik yaptım. Öyle tayin usulü yoktu. İstanbul’da yarım dönem müdür yardımcılığı da yaptım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu. Tutuksuz sanık kadın K.K. ise beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verirken, tutuksuz sanık kadın K.K.’ye ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

-Eski astsubaya 6 yıl hapis

Ayrıca aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün askeri mahrem yapılanmasında olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski astsubay Z.Y. de mahkemece‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi.