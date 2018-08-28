0553 313 94 23

Elebaşı Feto'nun talimatı deşifre oldu!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2016'da darbe girişiminin ardından örgüte 'Ankesörden görüşmeyi bırakın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:00
Elebaşı Feto'nun talimatı deşifre oldu!

FETÖ'nün ankesörlü hat üzerinden yaptıkları görüşmelere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 3 bin 600 ankesörlü hattan 19 bin 560 kişinin arandığı, bunun 481'i ise İstanbul'da olduğu tespit edildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TALİMAT

Akşam'da yer alan habere göre, soruşturma dosyasındaki bir çok şüpheli itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İfadeledi derinleştiren emniyet, elebaşı Gülen'in talimatına ulaştı. Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte 'Ankesörlü hattan görüşmeyi bırakın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Dosya kapsamında daha önce Üsküdar'daki 4 ayrı adresten örgütün elemanlarının sivil imamlarla görüştüğü belirlenmişti. Türkiye genelinde ise ankesörden yaklaşık 19 bin 560 kişinin arandığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik tespitler arasında geçtiğimiz günlerde ilk kez askeri öğrencilerin bulunduğu belirlenmişti.

BİRİ BİNBAŞI 15 ASKER GÖZALTINDA

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen,13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMA KRİMİNAL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ankesör dosyasından en son geçtiğimiz günlerde de Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imza davalarının tutuksuz sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun, örgüt imamı tarafından ankesörlü telefondan arandığı tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:00
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Balıkesir
  4. Adana
  5. fetö

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1630 dk önce
    FETÖCÜLER, ÖNCELERİ ERDOĞAN VE İKTİDARA AĞIR ELEŞTİRİ VE KÜFÜR YAPIYORLARDI !! YENİ TAKTİK ERDOĞAN I AYRI TUTUP İKTİDARA ÜRETİMDEN ... AĞIR ARGOLU ELEŞTİRİ YAPIYORLAR!! FGÜLEN E AĞIZA ALINMAYACAK KÜFÜR YAPIYORLAR. !!! TALİMAT İLE HAREKET ETTİKLERİ APAÇIK ORTADA. CAMİİ DEN ÇIKAN BİR KİŞİ ÇOK AĞIR KÜFÜR YAPABİLİYOR!!! NAMAZ KILAN BİR KİŞİ KÜFÜR ETMEZ.??!!?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD’li kadın, ülkesinin rezilliğini anlattı! “ABD’liler, göçmenlerden daha tehlikeli”
  1. ABD’li kadın, ülkesinin rezilliğini..
  2. Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
  3. TürkAkım'da rekor! Bir günde 6,27 km..
  4. Okul polisi görevde çocuklar güvende
  5. BM, Suudi Arabistan'ı savaş suçlusu..
  6. Bunu da söylettiniz bana: “Atatürk’ün..
  7. Ambulansa yol vermek isterken refüje..
  8. ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası..
  9. Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü
  10. Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz..
  11. İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
  12. DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi!..
  13. Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına..
  14. Otomobil römorka çarptı: 6 kişi..
  15. Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla..
  16. Donald Trump'tan Brunson açıklaması:..
  17. Halk TV'den kovuldu!
  18. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
  19. Bedelli askerliğe başvuranlar için..
  20. Hasta ziyaretinden dönerken kaza..
Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
AK Parti'nin yerel seçim anketi
AK Parti'nin yerel seçim anketi
Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor