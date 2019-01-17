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FETÖ'nün "talebe mesulüne" hapis cezası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde örgütün "talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

17 Ocak 2019 Perşembe 12:50
FETÖ'nün "talebe mesulüne" hapis cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski öğretmen Cengiz Karakuş ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı sanığa, Birecik ilçesinde örgütün "talebe mesulü" olarak faaliyet gösterdiği ve ByLock kullandığı iddialarını hatırlatarak son savunmasını yapmasını istedi.

Örgütle alakasının bulunmadığını belirten Şahin, ByLock da kullanmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "talebe mesulü" olarak "Tarık" kod adıyla faaliyet yürüttüğünün delil ve gizli tanık ifadeleriyle ortaya çıktığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Karakuş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:50
  1. 6. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. hapis cezası
  4. Şanlıurfa

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