FETÖ'nün sözde yöneticisi Reşat Nazmi Oral tutuklandı FETÖ'nün kritik isimlerinden Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı.

FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda yakalanarak tutuklandı. Ayrıntılar Geliyor...

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