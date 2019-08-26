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FETÖ'nün sözde yöneticisi Reşat Nazmi Oral tutuklandı

FETÖ'nün kritik isimlerinden Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
FETÖ'nün sözde yöneticisi Reşat Nazmi Oral tutuklandı

FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda yakalanarak tutuklandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
  1. FETÖ
  2. Reşat Nazmi Oral

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