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FETÖ'nün sözde "Yargıtay imamı"na istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin 53 kişinin yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sözde "Yargıtay imamı" Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 33 sanığın terör örgütüne üyelikten 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

05 Şubat 2019 Salı 17:17
FETÖ'nün sözde "Yargıtay imamı"na istenen ceza belli oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52'si avukat 53 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski savcı Ferhat Sarıkaya ile Ahmet Özcan'ın tanık olarak dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Ali Fuat Babatan, Cemalettin Karadaş, Çağlayan Erginay, Eren Babahanoğlu, Furkan Şen, Hasan Basri Aksoy, Hüseyin Mehan, İbrahim Löklüoğlu, İbrahim Temur, İsmail Uyar, İsmail Yıldırım, Mehmet Deveci, Muhammed Enes Ayhan, Muhammet Ali Özdel, Murat Araç, Süleyman Sallı, Şaban Yağcı, Mehmet Rasim Kuseyri, Kadir Kocalar, Sedat Oğuz, Mücahit Kozan, Hasan Yavuz Seyidoğlu, Çağatay Sakaoğlu, Murat Aktaş, Ahmet Yazıcı, Fuat Yüksel, Eyyup Can Candaş, Ömer Karadeniz, Sait Şahan, İsmail Yeşilova, Kerim Yurttaş ve Mehmet Derdiyok'un terör örgütüne üyelik suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Terör örgütüne üye olmaktan cezalandırılmasını istediği sanıklar Eyyüp Ağaoğulları ve Adem Tüysüz'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması talebinde bulunan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Demir, Ali Bezci ve Ümmehan Temur ile suç delillerini imha etmekle suçlanan Devlet Deveci'nin beraatini istedi.

Duruşma savcısı, yakalanamayan sanıklar Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Ali Yıldız, Mehmet Sürer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Mustafa Onur Aslay, Mehmet Kasap, Hakan Yıldız, Talha Aksoy, Mustafa Dokumacı, Hayrettin Açıkgöz, Mustafa Kocadağ, Melik Bayat ile henüz savunmaları alınmayan Muhammet Gökhan Kılıç ve Adnan Şeker'in dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Mütalaadan sonra ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu durumunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:17
  1. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ

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