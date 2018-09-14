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FETÖ'nün Gürcistan sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü’!nün 'Gürcistan yapılanmasında sözde 'üst düzey yönetici' olduğu iddia edilen Y.A., gözaltına alındı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:30
FETÖ'nün Gürcistan sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ortaklaşa yaptığı çalışmada, hakkında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve örgütün 'Gürcistan yapılanması'nda sözde 'üst düzey' yönetici olduğu öne sürülen Y.A.'nın, Salihli'de olduğunu belirledi. Y.A.'nın bulunduğu eve bu sabah operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Y.A.'nın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzelere incelenmek üzere el koyuldu. Y.A., Salihli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:30
  1. Manisa
  2. Salihli Devlet Hastanesi
  3. FETÖ

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