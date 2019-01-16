FETÖ'nün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı dava

Malatya'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılanmasına başlandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden 5. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın duruşmasında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Kızılgül, daha önceki savunmalarını tekrar ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme başkanının, darbe girişimi sırasında, 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar eski binbaşı Eyüp Kök, eski yarbay Ahmet Üçbudak ve darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi eski binbaşı Fatih Kılıç ile görüştüğünün, HTS kayıtlarından tespit edildiğini hatırlatması üzerine sanık, ismi geçen askerleri tanımadığını iddia etti.

Sanık Kızılgül, aramaları kendisinin yapmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Ben o gece kanal boyundaki bir pastanede dondurma yedim. Daha sonra televizyonlarda darbe girişimi haberleri çıktı. Sonra eve geçtim. Evim 2. Ordu Komutanlığına 200 metre uzaklıktadır. Kalabalık artınca aşağıya indim, yanıma memur olduğunu ve ailesini arayacağını söyleyen biri geldi ve telefonumu istedi. Bende telefonunu verdim. Görüşme yaptıktan sonra bu kişi telefonumu geri verdi. Kimi aradığını bilmediğim için, bu hususu sorun yapmadım. Aranan kişileri tanımıyorum."

Hakkındaki sohbet toplantılarına katıldığı yönündeki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Kızılgül, herhangi bir kod isim kullanmadığını da savundu.

Duruşma savcısı, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Sanığın, FETÖ/PDY içinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiğinin ifade edildiği iddianamede, sanığın Bank Asya'da hesabının bulunduğu da aktarılmıştı.

Sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğünün belirtildiği iddianamede, şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs) suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."