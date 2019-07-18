0553 313 94 23

FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı"nın yargılandığı dava

Sanık Mustafa Sayın Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi- Tanık H.S: "Sanığın cezaevlerinde istediği tutukluyu dışarıya çıkarabildiğine tanık oldum. Bir keresinde adliyede bir dosyanın başka bir dosyaya nakledilmesi konusunda başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü"

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:12
FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı"nın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklanan örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erdoğan ile avukatı hazır bulundu.

Beyanı dinlenilen tanık T.Y, bir arkadaşı aracılığıyla görüştüğünü anlattığı sanığı, "Mustafa Hoca" olarak tanıdığını ve vaiz olarak bildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı tanığa, "Erdoğan'ın siz liman operasyonunda yargılandığınız sürece tahliye olmanız konusunda girişimlerde bulunduğu, adliyede etkin olduğu, size 50 bin lira vermesi karşılığında cezaevinden tahliye etme vaadinde bulunduğu." yönündeki iddiayı sordu.

Tanık T.Y. de "Öyle bir teklif olmadı. Biz 17 kişi yargılanıyorduk. Cezaevindeyken elinde Kuran-ı Kerim'le geldi, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." dedi.

- "Başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü"

Tanık H.S. ise 39 yıl örgüt içerisinde bulunduğunu, 17-25 Aralık sonrası yapıdan koparak kendi imkanlarıyla elde ettiği bilgileri devlete verdiğini ve sanığın örgüt içerisinde çok güçlü olduğunu bildiğini anlattı.

H.S, sanığın yargıda etkin bir isim olduğunu bildiğini ifade ederek, "Sanığın cezaevlerinde istediği tutukluyu dışarıya çıkarabildiğine tanık oldum. Bir keresinde adliyede bir dosyanın başka bir dosyaya nakledilmesi konusunda başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü. Cezaevinde mahkumlarla rahat görüşürdü. FETÖ soruşturmasında yargılanan eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Akar Karasu ile irtibatı olduğunu biliyorum. Bazı hakim ve savcıların evine gittiğini biliyorum. Bu sanıkla ilgili ifade vermemem için tehdit edildim. 3 ay evvel de silahlı saldırıya uğradım." diye konuştu.

İddia makamı, eksik hususların tamamlanması ve sanığın tutukluluk devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık Erdoğan, aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Yapılan araştırmalarda hiçbir itirafçının listesinde ismim yoktur. Hastalık durumuma bakılarak tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, müvekkilinin tutukluluk süresinin 15 aya yaklaştığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Mustafa Sayın Erdoğan, FETÖ terör örgütünün sözde "İzmir Adliyesi imamı" olduğu iddiasıyla 20 Nisan 2018'de saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Gözaltı süreci sonunda tutuklanan Erdoğan hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:12
  1. Adliye imamı
  2. dava
  3. FETÖ
  4. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. tutuklu sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'nda nostaljik tramvay seferleri durdu!
    1. Beyoğlu'nda nostaljik tramvay..
    2. İstiklal Caddesi’nde nostaljik..
    3. Belediye Kütahyaspor’da teknik..
    4. Iraklı turizmcilerden HATSO’YA ziyaret
    5. Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor..
    6. Otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü..
    9. Düzce Valisi açıkladı! 7 kişi hakkında..
    10. FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi..
    11. Sincik Devlet Hastanesinde kanser..
    12. Kuşadası Ticaret Odası’ndan Başkan..
    13. GESTAŞ’tan açıklama
    14. Katar’dan Şanlıurfa’ya okul desteği
    15. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!..
    16. Başkan Ensari: “Çaldıran’da şu an 18..
    17. TBMM'den AB'nin yaptırım kararına tepki
    18. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    19. Güney Afrika ordusunda başörtüsü..
    20. Cezayir'de bir Buteflika müttefiğine..
    21. Ulaşımda çifte müjde! O tarihlerde..
    22. Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan..
    23. KKTC Başbakanı Tatar: “Kıbrıs Türk..
    24. Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini..
    25. Erbil şehidi Osman Köse son..
    26. Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan..
    27. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
    28. Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye..
    29. Çorum’da halk ekmeğe zam
    30. Gazete dağıtım şirketi şoförü araç..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’