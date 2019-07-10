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FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi Denizli’de yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında arama kararı bulunan örgütün sözde Isparta il imamı ve Antalya eğitim danışmanı olduğu iddia edilen şahsın yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi Denizli’de yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında arama kararı bulunan örgütün sözde Isparta il imamı ve Antalya eğitim danışmanı olduğu iddia edilen şahsın yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsın ve eşinin saklandığı evi tespit eden ekipler Cumhuriyet savcısının talimatıyla eve operasyon düzenledi. Operasyonda E.E. ile eşi F.E., gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda ise sahte kimlikler, bir miktar para, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılan boş zarflar ile dijital materyaller yakalandı. Yakalanan şahıslar ardından emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
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