FETÖ'nün sözde "Isparta il imamı" ile eşi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan sözde Isparta il imamı ve eşi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan E.E. ile eşi F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı. FETÖ'nün sözde Isparta il imamı ve Antalya eğitim danışmanı oldukları belirlenen ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan E.E. ve eşi F.E'nin örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatılmış, adrese düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlıların kaldığı hücre evinde yapılan aramada, sahte kimlikler, bir miktar para, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılan boş zarflar ve dijital materyaller ele geçirilmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.