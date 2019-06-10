FETÖ'nün sözde infaz koruma memurları imamına ceza FETÖ'nün sözde infaz koruma memurları imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan ByLock kullanıcısı sanık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde infaz koruma memurlarının imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan ByLock kullanıcısı sanığa "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına sanık Selçuk İnal ve avukatı katıldı. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan İnal, kendisine yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti. Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren İnal, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi. Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık İnal'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

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