0553 313 94 23

FETÖ'nün sözde infaz koruma memurları imamına ceza

FETÖ'nün sözde infaz koruma memurları imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan ByLock kullanıcısı sanık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:29
FETÖ'nün sözde infaz koruma memurları imamına ceza

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde infaz koruma memurlarının imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan ByLock kullanıcısı sanığa "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına sanık Selçuk İnal ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan İnal, kendisine yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren İnal, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık İnal'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:29
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. hapis cezası
  4. Selçuk İnal
  5. silahlı terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevrimli katliamı şehitleri anıldı
    1. Çevrimli katliamı şehitleri anıldı
    2. Kimyasal madde yüklü tanker devrildi
    3. Isparta’da fındık büyüklüğünde dolu..
    4. İran'da ev hapsindeki muhalif lidere..
    5. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi..
    6. Şanlıurfa'da fırtına hasara yol açtı!
    7. Ayvalık’ta 38 göçmen ve 1 organizatör..
    8. Skandal hamle sonrası AK Parti'den..
    9. Van OSB’de bayramlaşma programı
    10. Emre'ye tuvalet fırçası uzatan kişi o..
    11. Trabzon’da Ramazan Bayramı tatili..
    12. Türkeli’de yıl sonu sergisi
    13. CHP'den İzlanda'ya "Milli Takım" tepkisi
    14. Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden..
    15. İğrenç olay! Aralarında konuşunca fark..
    16. Mali’de bir köyde 100 kişi öldürüldü
    17. Belediyenin deposundan hırsızlık! 3..
    18. Trabzon’da 9 bin 300 litre atık yağ ve..
    19. Altınordu Belediyesinde 3 yeni müdürlük
    20. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent..
    21. Erzincan il genel meclisinin Haziran..
    22. Erzincan’da çobanın üzerine yıldırım..
    23. Ordu’da Ramazan denetimleri
    24. Milletvekili Kendirli : “Yol..
    25. Ordu’da balık çok ama talep yok
    26. Ölü bulunan zihinsel engelli çocuğun..
    27. Batman'da traktör kazası!
    28. Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Talip..
    29. Tuşba Belediyesinden bayramlaşma..
    30. Denizli itfaiyesi 9 günde 383 olaya..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"