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FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri yapılanmasına darbe

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir’in 2 ayrı yapıdan oluşan sözde mahrem Hava Kuvvetleri yapılanmasının yapılan operasyonlar sonucunda tek çatı altında toplanarak yeni bir yapılanmaya dönüştüğü tespit eden İzmir polisi, C.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:26
FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri yapılanmasına darbe

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir’in 2 ayrı yapıdan oluşan sözde mahrem Hava Kuvvetleri yapılanmasının yapılan operasyonlar sonucunda tek çatı altında toplanarak yeni bir yapılanmaya dönüştüğü tespit eden İzmir polisi, C.A. isimli şüphelinin sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda haklarında arama ve yakalama kararı olan 52 şüpheliden 20’si yakalandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir’in mahrem Hava Kuvvetleri yapılanmasının 2010 ile 2016 yılları arasında 2 farklı yapılanmadan oluştuğunu belirledi. Bu yapılanmanın İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı olduğunu ancak yapılan operasyonlar sonucunda Gaziemir ve Çiğli yapılanmasının faaliyetlerini devam ettiremediği ve 2017 yılında bahse konu yapının tek çatı altında toplanarak yeni bir yapılanmaya dönüştüğünü tespit etti.


Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden şüphelilerin, rütbeli askeri şahıslar ile birebir görüştürdüğü, himmet adı altında örgüte yardım topladığı ve ayrıca soruşturma dosyasında ismi geçen C.A. isimli şüphelinin sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 52 şahsa yönelik olarak İzmir merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. İzmir ile Samsun, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Isparta, Konya, Uşak, Afyon, Aydın, Bursa ve Manisa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.


Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan haklarında aranma kaydı bulunan 1 ihraç emniyet müdürü, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç 2 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli de gözaltına alındı.


Aramalarda yakalanan şüphelilerin tamamında başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik olduğu ve toplam 29 bin 820 euro, 9 bin 515 dolar, 11 bin 370 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:26
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