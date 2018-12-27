FETÖ'nün sözde "Gaziantep il imamının" yargılandığı dava

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Murat Elmas ile avukatı hazır bulundu.

Dosyası birleştirilen Elmas'ın tutuksuz yargılanan eşi Gün Işık Elmas ise duruşmaya katılmadı.

Davada tanıklık yapan İ.Ç, 2008 yılında örgüt tarafından Gaziantep'in bölge ve il sorumlularının başka yerlerde görevlendirildiğini, daha sonra Mehmet Kocatürk'ün (firari sanık) bölge sorumlusu olarak geldiğini belirterek, "Sanık Murat Elmas'ı çocuğumun okulundan tanıyordum. 2013 yılı ortalarında Kocatürk tarafından 'il imamı' olarak atandığı söylendi. Ben de yapabilecek kabiliyette olmadığını belirterek itiraz etmiştim." diye konuştu.

FETÖ'nün para kasası Naksan Holding davasında 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Emre Nakıboğlu da tanık olarak dinlendi.

Elmas'ın, okulunda öğretmen olduğunu ifade eden Nakıboğlu, sanığın örgüt üyeliğine ilişkin net bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, soruşturma aşamasında sanık Elmas'ın, Kocatürk'e bağlı sözde "il imamı" olarak faaliyet yürüttüğü yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine tanık Nakıboğlu, o dönem psikolojisinin bozuk olduğunu, verdiği ifadeyi hatırlamadığını savundu.

Tanık H.D. ise örgütün Diyarbakır ve Şırnak "eğitim danışmanı" iken sanık Murat Elmas'ın da sözde "Gaziantep il imamı" olduğunu kaydederek, "Zirve Üniversitesinde (kapatılan) düzenlenen toplantılara geldiğimde görmüştüm ancak birebir görüşmüşlüğümüz yoktur." dedi.

Sanık Elmas ise tanıkları tanımadığını savunarak, hakkındaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanık Gün Işık Elmas'ın iki ayrı hatta ByLock kullandığını, eşi Murat Elmas hakkında yakalama kararı bulunurken çiftin boşanmaya çalıştığı ancak bu süreçte de görüştüklerinin belirlenmesi nedeniyle boşanmanın anlaşmalı olduğunu, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Murat Elmas hakkında da önceki celse verdiği mütalaayı yineleyen savcı, Murat Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.