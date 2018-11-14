FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı' enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Konya "Meram Eyalet İmamı" Mehmet Çelebi ile eşi, Ankara'da "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şubesi ekiplerinin, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu, FETÖ'nün sözde Konya "Meram Eyalet İmamı" Mehmet Çelebi'nin kaldığı ev tespit edildi.

Bunun üzerine Yenimahalle ilçesinde "gaybubet" olarak bilinen hücre evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet ve eşi Ayşe Çelebi gözaltına alındı.

Yapılan aramada, can yelekleri, cep telefonları, başkalarının adına düzenlenmiş sahte kimlikler, 11 bin 800 dolar, 5 bin 925 avro, 2 bin kron ve 4 bin 935 lira ele geçirildi.

Yaklaşık bir yıldır Ankara'da bulunduğu öğrenilen Çelebi ve eşinin ilk ifadelerinde, evdeki can yeleklerini deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak için kullanacaklarını itiraf ettikleri kaydedildi.