FETÖ'nün sözde Erbaa örgüt sorumlusuna 9 sene hapis cezası
FETÖ'nün sözde Tokat Erbaa örgüt sorumlusu olduğu öne sürülen Şener, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl hapisle cezalandırıldı.13 Temmuz 2018 Cuma 20:01
Ankara 20.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına Şener ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Veysel Şener, beraat talebinde bulundu. Şener'in avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Veysel Şener'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: AA
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