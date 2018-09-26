FETÖ'nün sözde emniyet imamı hastanede enselendi
FETÖ'nün sözde emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen İ.K., tedavi için geldiği hastanede yakalandı.26 Eylül 2018 Çarşamba 15:59
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan İ.K.'nın tedavisi için kent merkezindeki bir hastaneye geldiğini belirledi.
Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, tedavisinin ardından İ.K.'yı gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı, emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu tespit edilen İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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