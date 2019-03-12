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FETÖ'nün sözde "bölge talebe sorumlusu"na hapis cezası

12 Mart 2019 Salı 13:47
FETÖ'nün sözde "bölge talebe sorumlusu"na hapis cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski öğretmen Eyüp Fedakar ile avukatı katıldı.

Sanık Fedakar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katılımının, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla bankaya yüklü miktarda para yatırdığının ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olduğunun delil ve tutanaklarla kesinleştiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fedakar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:47
  1. FETÖ
  2. karar
  3. Şanlıurfa

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