0553 313 94 23

FETÖ'nün sözde Bartın 'il imamı' tutuklandı

İstanbul'da yakalanan, FETÖ'nün sözde Bartın il imamı, eşi ve Ulus ilçe imamı olduğu öne sürülen zanlılar tutuklandı.

25 Ekim 2019 Cuma 07:13
FETÖ'nün sözde Bartın 'il imamı' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari Bartın il imamı, eşi ve Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen zanlılar tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında İstanbul'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Bartın'a getirilen sözde "il imamı" M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K. savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Burada ifadeleri alınan M.Y. eşi H.Y. ile İ.K. için tutuklama kararı çıkarken, İ.K'nin eşi R.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, M.Y'nin kızı K.Y.F. ise hakkında açılan davanın görüldüğü Bolu'ya gönderildi.

Daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan ve firari olmaları sebebiyle gıyabi yargılanan M.Y. ile İ.K. ve eşi R.K, Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sözde "il imamı" M.Y'ye, ilin en büyük abisi olduğu, "ByLock" kullandığı, özellikle okul ve yurt müdürleriyle gizlilik içinde toplantılar düzenlediği, sohbet toplantılarında "herkul.org" adlı internet sitesinden çıktı alınarak gündem konularının belirlendiği ve cemaate mensup kişileri işe yerleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açıldığını bildirdi.

M.Y, il imamı gibi bir vasfının olmadığını ve bunu iddiayı kabul etmediğini ileri sürerek, "Ben basit bir öğretmenim. FETÖ’yle hiçbir irtibatım yoktur. Ben ByLock kullanmadım. Terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmiyorum. Ayrıca sulh hakimliğince eşimin tutuklanması da beni rahatsız etti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama emri düzenlenmesine rağmen bugüne kadar firari olması göz önüne alınarak sanık M.Y'nin tutuklanmasına hükmetti.

Savunma yapan, örgütün Ulus ilçe yapılanmasından sorumlu olduğu, "ByLock" kullandığı, evinde örgüte ait dokümanlar bulunduğu, sohbet toplantıları düzenlediği iddia edilen sanık İ.K de "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ulus ilçesinde tepe yöneticisi olduğum iddia ediliyor ama 2012'de Bartın'a taşındım. FETÖ’yle hiçbir alakam yok. 'ByLock' kullanmadım." diye konuştu.

Eşi R.K. de örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Sanıklar sözde "il imamı" M.Y. ve sözde "ilçe imamı" İ.K'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme, R.K'yi adli kontrol şartıyla tahliye etti.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalananlardan M.Y'nin Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:13
  1. Bartın
  2. İstanbul
  3. Bolu
  4. FETÖ/PDY
  5. Firari
  6. il imamı
  7. mahkeme
  8. tutuklama
  9. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. "ABD iç savaşa doğru sürükleniyor"
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!