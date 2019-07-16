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FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

Darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

16 Temmuz 2019 Salı 14:50
FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Durak ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Adem Durak, ismine FETÖ'nün sözde atama listesinde rızası dışında yer verildiğini savundu.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" H.P'nin kendisini örgüt evlerinde gördüğüne yönelik beyanını kabul etmeyen Durak, "ByLock" kullanıcısı olduğuna dair tespiti de reddetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Adem Durak'ı 10 yıl hapisle cezalandırdı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:50
  1. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski albay Adem Durak
  3. FETÖ

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