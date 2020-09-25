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15 Temmuz FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
15 Temmuz

FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis

Örgütün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:01:00 -
FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2. Ordu Komutanlığı'nın özel imamı olduğu belirlenen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral, "silahlı terör örgütünü idare etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı." .

Tutuklanan sanık Oral ve avukatı, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma sözü verilen Oral, önceki ifadelerini tekrarladı ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt yöneticilerinden olmadığını iddia eden Oral, sağlık sorunları nedeniyle verilen ceza ile adli kontrol şartı uygulayarak tahliye edilmesini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Oral'ı "silahlı terör örgütü yöneticisi olmaktan" 15 yıl hapse mahkum etti.

Ayrıca Oral'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.

Reşat Nazmi Oral, 1983 yılında FETÖ ile tanıştığını, örgütün lideri Fetullah Gülen'in kendisine "Usame" kod adını verdiğini ve hukuk fakültesini bitirdikten sonra faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Sanık Oral, FETÖ'nün kaçak yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi'nin "mahrem hizmetler" sınıfında bulunduğu sırada "Usame" nin dikkat çekeceği gerekçesiyle "Metin" kod adını kullanmasını istediğini belirtti.

Eşinin 2010 yılında Gaziantep'e atandığını  o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan "Hacı Murat" kod adlı Ali Semerci'nin emri ile burada teşkilat faaliyetlerini sürdürdüğünü ve daha sonra, 2. Ordu Komutanlığı özel imamlığı yaptığını açıkladı.

Oral, mahkeme önünde bu itiraflarını yalanladı.

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