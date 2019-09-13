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FETÖ'nün şifreli 'Büyük Mazi'si ABD'de çözülecek

Bursa'da FETÖ'nün insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen "Mazi" adlı şifreli dosyanın da olduğu flash bellekteki diğer dosyanın çözümlenmesi için çalışmalar sürüyor.

13 Eylül 2019 Cuma 14:17
FETÖ'nün şifreli 'Büyük Mazi'si ABD'de çözülecek

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen ve içinde yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşılan "Mazi" isimli dosya ile aynı USB flash bellekte bulunan ve bundan 12 kat büyüklüğünde yer kaplayan şifreli dosya, çözülmesi için ABD'ye gönderilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" isimli şifreli dosyanın bulunduğu flash bellekteki diğer dosyanın da çözümlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu tahmin edilen ve "Mazi"den 12 kat fazla yer kaplayan dosya, Türkiye'deki ilgili kuruluşlarda görevli uzmanlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Tüm çabalara rağmen çözümlenemeyen dosyanın içinde, FETÖ tarafından kamuya ve askeri kurumlara yerleştirilen başka kişilerin isimleri ve terör örgütüne dair birçok gizli bilginin bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD'ye gönderilecek bu dosyayı uzmanların çözmesi durumunda, terör örgütü tarafından yerleştirilen kripto elemanların hala yakalanmamış olanlarıyla, FETÖ'nün kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair bilgilere ulaşılacağı öngörülüyor.

Söz konusu dosyanın, terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programları ve benzer dosyalardan daha karmaşık bir şekilde kriptolandığı, anahtar kelime olmadan açılmasının çok zor olduğu öğrenildi.

"Mazi"den 15 bin 500 kişilik liste çıkmıştı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılının ocak ayında yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı belirlenen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" adlı şifreli dosya ele geçirilmişti.

Örgütün "insan kaynaklarından sorumlu imamı" olduğu belirtilen Uysal'ın evinde yapılan aramalarda bulunan USB flash bellek içindeki dosyada, kamuya yerleştirildiği belirtilen yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşılmıştı.

Terör örgütü içinde yapılan değerlendirmede 4 ve 5 puan alarak kamuya yerleştirildiği belirlenen 500 kişi hakkında işlem yapıldığı, diğerleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edilmişti.

Dosyada adı geçen, kamuya yerleştirilen örgüt üyelerinin, söz konusu dosyada bazı değişikliklerle kayıt altına alındığı da belirlenmiş, bu kişilerin adına babasının, babasının yerine de söz konusu kişinin adını yazarak kayıt tutan Uysal'ın, kamu personeli olanların cep telefonu numarasını da operatörden sonraki 7 rakamdan 118 çıkararak ya da ekleyerek not ettiği saptanmıştı.

Polis ekipleri, şifresini çözdükleri dosyada isimleri ortaya çıkarılan kişilere yönelik Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlemiş, birçok örgüt üyesini gözaltına almıştı. Söz konusu kişilerin örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirildiği kaydedilmişti.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:17
  1. Karabük
  2. Şırnak
  3. Şanlıurfa
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Sinop
  7. Sakarya
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Kocaeli
  13. Kayseri
  14. Kars
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Hatay
  18. Hakkari
  19. Eskişehir
  20. Erzincan
  21. Çorum
  22. Bursa
  23. Bingöl
  24. Balıkesir
  25. Ankara
  26. Amasya
  27. Adana
  28. FETÖ
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