FETÖ'nün şeytani planı deşifre oldu! Mahkemeye baskı kurup...

FETÖ avukatları, hakkında en az delil bulunan sanığı ‘Bari bunu bırakın’ baskısıyla tahliye ettiriyor. Böylece diğer sanıklar için emsal karara imza attıran örgüt, zincirleme tahliyeye zemin hazırlıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ‘mahrem yapılanması’nda yer alan örgüt imamı Serhat K. tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görev yapan astsubay Melih K’nin yargılandığı davada verilen beraat kararı tepkilere neden oldu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesinin mahrem yapılanmasında görev alan üst düzey yöneticilerin diğer örgüt üyeleriyle irtibat kurmak için kullandığı ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle ilgili davada, örgütün mahrem imamı veya imamlarınca çok sayıda kişinin arandığı tespit edilen bir büfedeki sabit hattan iki kez aranan Astsubay Üst Çavuş M.K hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşma savcısının da iddianamenin aksine gerekçeler ileri sürerek mütalaasında sanık Serhat K. ile sanık Melih K’nin savunmalarının birbirileriyle uyumlu olduğunu öne sürerek yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcını mütalaası üzerine mahkeme Melih K’nin beraatına karar verdi. Terörle mücadele uzmanları ‘büfe aranmasının ardışık olduğu halde beraat verilmesi, diğer büfe/kontör soruşturmaları da etkisiz hale getiriliyor’ endişesini dile getirdi.

Sevindirecek karar

Büfe ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) binlerce ‘kripto’ FETÖ mensubunun yargılandığı davaları itibarsızlaştırmak adına pusuda yatan FETÖ’nün bu kararı sevinçle karşıladığı belirtiliyor. FETÖ’nün emsal oluşturabilecek kararlar aldırmak için her yola başvurduğu ve bunun için çalıştığı dün MİT Tırlarına kumpas davasında yargılanan FETÖ savcı ve avukatlarının ‘ByLock’ yazışmalarında çıktı. FETÖ’nün avukat ve sanıklara gönderdiği talimatta davada emsal karar çıkarmaya çalışın gedik açın talimatı veriyor.

Talimat verdiler

Adana’da MİT TIR’ları ihanetinde görev alan eski savcılar Süleyman Bağrıyanık, Özcan Şişman, Aziz Takçı ve Ahmet Karaca’nın avukatlığını yapan Alp Değer Tanrıverdi’nin dava sürecinde ‘ByLock’ üzerinden taktik talimatı almış. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Tanrıverdi için dün mütalaa veren duruşma savcısı mahrem FETÖ imamını ‘ByLock’ üzerinden Tanrıverdiye ‘avukatlar için MİT davasında taktik’ konulu talimat verdiğini söyledi. Mütalaada, “Recep Beyaz” adlı ‘ByLock’ kullanıcısından ‘Tır avukatı Alp Değer Bey’e iletelim. Avukatlar ve yargılanan arkadaşlar her birinin tahliyesi için talepte bulunmasınlar. En uygun olacak hakkında iddianamede en az kayıt bulunan bir kişi için ağız birliği ederek bari bunu bırakın desinler. Burada maksat bir gedik açmak. Bu etkili bir yöntemdir. Mahkeme kendince rahatlamak için tahliye kararı verebilir. Bu kişi tahliye olduktan sonra bu sefer de geçen celse falanı bıraktınız, bizim ondan ne farkımız var vs. deyip yeni bir gedik açılmalı’ yönündeki talimat mesajının sanık Tanrıverdi’ye aktarıldığı belirtildi.

Arananlar suçlarını itiraf etti

Sanık M.K’nin arandığı büfedeki sabit hattan, sanıkla birlikte aynı birlikte görev yapan İ.Ö, F.K, Y.Y, S.Ü, U.B, E.K’nin yargılamaları ise farklı mahkemelerde sürüyor. Melih K’yi aradığı tespit edilen Serhat K.’nin yargılaması ise hala sürüyor. Aynı ankesör numarasından ardışık yöntemle aranan diğer tüm sanıklar, örgüt yapılanması içinde kendilerinden sorumlu olan şahısların sabit telefonlarla kendileriyle irtibat sağladığını itiraf ettiler. Aynı numaradan aranan ve başka davalardan yargılanan sanıklar, Melih K’ile aynı sabit hattan aranmalarının da kendileriyle irtibata geçilmesi amacıyla olabileceğini itiraf etti. Kararı değerlendiren terörle mücadele uzmanları, “Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karardaki asıl sorun büfe aranmasının ardışık olduğu halde beraat verilmesi. Böylece büfe/kontör soruşturması etkisiz hale getiriliyor. FETÖ’cüler bu kararı elbette kullanacaklar.Örgütü can damarından yakalayan büfe/ kontör soruşturması akamete uğratılmak mı isteniyor? Bu kararla ardışık aramalar delil olmaktan çıkarılmak mı isteniyor” diye sordu.